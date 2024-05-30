WILDSWANS WAVE 長財布

購入意思のない方のコメントはお控え願います下記内容はワイルドスワンズ公式に記載されていた内容です。長財布は公式で購入したものです。疑問等ございましたら公式よりご確認下さい。ワイルドスワンズWAVE大型長財布カラー...ブラック素材...本革クロコダイルCROCODILE定価￥214500(税込)H98×W192×D25mmコインポケット1室(中仕切りあり)カード室1室 札室1室外装クロコダイル内装ベルギー牛革(サドルプルアップ)金具ホック2点 ファスナー製造国日本短期間での使用で頻度も少なめでしたので状態は良いです。素人検品ですので見落とし等ご容赦下さい。神経質な方の購入はご遠慮願います画像のものすべて同梱します



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