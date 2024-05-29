ポールスミスコレクションネクタイ　シルク100%

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商品詳細
ポールスミスコレクションのシルク100%のネクタイになります。今期トレンドのグリーンをベースとしたビジネスから結婚式等まで幅広く使えるデザインとなっております。大剣先幅約8.5cmカラー···グリーン柄・デザイン···ドット※写真4枚目のシャツとジャケットは付きません。#ポールスミス#ポールスミスコレクション#ネクタイ#結婚式#スーツ#ジャケット
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