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ポールスミスコレクションネクタイ　シルク100%
商品番号 D72670421236
商品名

ポールスミスコレクションネクタイ　シルク100%
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスコレクションのシルク100%のネクタイになります。今期トレンドのグリーンをベースとしたビジネスから結婚式等まで幅広く使えるデザインとなっております。大剣先幅約8.5cmカラー···グリーン柄・デザイン···ドット※写真4枚目のシャツとジャケットは付きません。#ポールスミス#ポールスミスコレクション#ネクタイ#結婚式#スーツ#ジャケット
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