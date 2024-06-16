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DAIRIKU　プリントTシャツ
商品番号 P91126658551
商品名

DAIRIKU　プリントTシャツ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAIRIKU　2019SS「MOVIEDOLMANSLEEVET-SHIRT」プリントTシャツカラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）DAIRIKUネットショップにて新品購入あまり着用しなかったため出品ダイリクの2019SS「MOVIEDOLMANSLEEVET-SHIRT」プリントTシャツです。映画館のシアターをモチーフにしたプリントが特徴的な一着です。173センチ62kg体型で少しゆったり切れるサイズ感となっております。#DAIRIKU#dairiku#ダイリク#2019ss#Tシャツ#映画#菅田将暉#GEN#04limitedsazabys
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