FENDI ネクタイ イタリア製 シルク100%

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商品詳細
カラー···紺色柄・デザイン···FENDIロゴFENDIネクタイイタリア製シルク100%即購入⭕️サイズ全長144cm剣先5cm幅10cm※内側の生地に薄らとシミ汚れあり。あくまでも中古品なのでご理解頂ける方のみご購入をお願いします。
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