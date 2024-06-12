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ヴァン アンバーグレザーズ　ワニ革財布　シルバー925Tバー付き
商品番号 U78071480372
商品名

ヴァン アンバーグレザーズ　ワニ革財布　シルバー925Tバー付き
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 31,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約20年前にビヨンクール本店にて購入、使用期間は約2年でその後は自宅保管です。状態は画像にて確認ください。ヴァンアンバーグのシルバー925Tバー付きなのでウォレットチェーン取付可能です。※1万円札、折らずに収納出来ます。ワニ革（内部は牛革と思いますが、現行品はカンガルーとなっているので、どちらかだと思います。）シルバー925コンチョボタン・シルバー925Tバー中古品の為、神経質な方の購入はご遠慮下さい。
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