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商品詳細
約20年前にビヨンクール本店にて購入、使用期間は約2年でその後は自宅保管です。状態は画像にて確認ください。ヴァンアンバーグのシルバー925Tバー付きなのでウォレットチェーン取付可能です。※1万円札、折らずに収納出来ます。ワニ革（内部は牛革と思いますが、現行品はカンガルーとなっているので、どちらかだと思います。）シルバー925コンチョボタン・シルバー925Tバー中古品の為、神経質な方の購入はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/rebellion17078.html
http://narcologia.ru/goods/displease507831.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild484852.html
ヴァン アンバーグレザーズ ワニ革財布 シルバー925Tバー付き
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