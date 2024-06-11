ESP EDWARDS AMAZE カスタム　エレキベース入門セット



EDWARDS E-AMAZE-AS-5/M 5弦エレキベース 【エドワーズ】



EDWARDS E-AMAZE-AS-4/M Solid Black（新品/送料無料）【楽器検索 ...



EDWARDS E-AMAZE-AS-4/M Solid Black（新品/送料無料）【楽器検索 ...



EDWARDS E-AMAZE-AS-4/M Solid Burner（新品/送料無料）【楽器検索 ...



EDWARDS E-AMAZE-AS-4/M Solid Burner（新品/送料無料）【楽器検索 ...



2023年最新】amaze ESPの人気アイテム - メルカリ



E-AMAZE-AS-4/M Solid Black



EDWARDS E-AMAZE-AS-4/M Solid Metallic Blue（新品/送料無料）【楽器 ...



EDWARDS E-AMAZE-AS｜ESP AMAZEのコンセプトはそのままに、機能性を ...



EDWARDS E-AMAZE-AS-4/M Solid Burner（新品/送料無料）【楽器検索 ...



E-AMAZE-5-190 RED



GrassRoots G-AMAZE-DX/LS ベース 初心者12点セット 【島村楽器で一番 ...



EDWARDS E-AMAZE-AS-4/M Solid Burner（新品/送料無料）【楽器検索 ...



【中古】ESP / AMAZE-AS-SL5 Driftwood Black w/White Filler [5弦ベース/4.42kg] 【値下げ】【池袋店】



受注生産】GrassRoots(グラスルーツ) G-BB-DLX / Snow White (パッシブ ...

長期出張のため、10月に出品取りやめます。E-AM-138QMEDWARDSの5弦カスタムベースです。最近の曲は5弦使われているものも多く4弦ではカバーできないこともあるので、はじめから5弦に手を出すのも大いにアリかと思います。現状は1〜6までの写真です。8と9はテンションバーとフィンガーレスト、ピックアップフェンスがついた状態のものです。(現在は不要なので外してあります。)付属品・セミハードケース・シールド・ストラップ、・iRIG(オーディオインターフェース)・ピック・モーリスの高級クリーニングクロス有線イヤホンとiPhoneやMacがあればすぐに練習できます！弦はエリクサーのコーティング弦を張っています。界隈では有名なギタービルダーの方にみてもらい、とても弾きやすくなっております。電装系のガリもなく、ネックもほぼストレートなので演奏には問題ありません。フレットは7〜8割くらい残っています！ESPCinnamonプリアンプ（約¥20000）とESPCustomLabP.Uセット（約¥40000）にグレードアップした仕様でパーツの構成はESPAMAZEとほとんど同じになっています。ツマミの上げ下げでアクティブとパッシブの切り替えが可能です。ESPAMAZEは人気の機種で定価だと30万円程度、中古でも15万円〜20万円程度と比較的高額です。ほぼ同じ仕様ということを踏まえると、こちらの商品はかなりお買い得な金額に設定しております。ちなみに現行のEDWARDSのE-AMAZEが定価¥198,000らしいです。中古といえど現行のEDWARDSより安く、ESP並みのグレード、かつ普通に買えば3万円分ほどの付属品もついてくるということで、下手に市販の初心者セットを買うよりも圧倒的にコスパのいい商品かと思います。ネックヘッドの塗装を剥いで再塗装されており綺麗に仕上がっています。デカールはESPのハイエンドブランドであるnavigatorに変更されており、より洗練された見た目になっています。※性質上、調整していただいたといえど、ご購入いただくまでに状態は変化致しますので、何卒ご了承ください。シリーズ···Edwards種類···エレキベース本体重量…約5.0kg