箱有り未使用 EMPORIO ARMANI ブラック 長財布

箱有り未使用EMPORIOARMANIブラック長財布箱有り未使用品です。自宅保管をしていたため、保管に伴う傷汚れはあると思います。あらかじめご了承下さい。【サイズ】縦幅約10㎝横幅約19.5㎝マチ約2㎝カード入れ8枚お札入れは2箇所あります。購入元正規ブランド品取扱店大手のセカンドストリートで購入しました。正規品と鑑定済みのため、安心してご購入ください。万が一正規品ではないと判明した場合は、メルカリの規定に基づいて返金対応させていただきます。らくらくメルカリ便での発送には予定しています。[備考]コメントなしで購入okです。基本的にこのお値段で取引をお願いしておりますが、価格のご相談をなされる場合には、具体的なご希望の金額を添えてコメントしていただけると幸いです。値下げ交渉はフォローしていただいてる方を優先させていただきます。（交渉する前になっていただいてもokです。）コメント欄にて値段の交渉中、仕様の確認中であっても、購入okです。購入していただいた方とお取引をすすめさせていただきます。コメントの返信に反応されない場合、半日程度でコメントは削除させていただきます。お値段の相談については、他の購入検討者様の目に入ってしまう前になるべく早めに削除させていただきます。取り置きはトラブル防止のため行っておりません。236864



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