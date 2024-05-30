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90s USA製 ヴィンテージ コンバース オールスター ブラウン 26.5cm
商品番号 E33996834760
商品名

90s USA製 ヴィンテージ コンバース オールスター ブラウン 26.5cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90s、USA製のオールスターです。色はブラウンとオレンジの中間の様な色です。古着屋で購入しましたが、サイズが合わなかった為出品させていただきます。ヴィンテージになりますので、状態を確認した上で購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/slide831687.html
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