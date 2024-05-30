90s USA製 ヴィンテージ コンバース オールスター ブラウン 26.5cm

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90s、USA製のオールスターです。色はブラウンとオレンジの中間の様な色です。古着屋で購入しましたが、サイズが合わなかった為出品させていただきます。ヴィンテージになりますので、状態を確認した上で購入をお願い致します。