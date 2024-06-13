FENDI フェンディ　キャップカバー

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お盆お届け可能お盆まで値下げします以降14700円となります新品未使用税込55000円メンズ、レディースお持ちのキャップに被らせるだけ■ブランド：FENDI（フェンディ）■カテゴリ：キャップ■素材：ポリエステル100%■サイズ：ツバの長さ約7.5cm／内径約58cm（ゴムタイプ調整可能）■カラー：グレー■メーカー品番：FXQ825AH7UF1586■備考：こちらの商品はキャップのカバーとなります。帽子本体ではございませんのでご注意ください。◯他色違い出品中FF柄がシックな印象のキャップカバー。内側にお手持ちのキャップを入れて使用していただくアイテムです。落ち着いたデザインなので年齢や性別を問わずにご愛用いただけます。#FENDI#キャップブランド#キャップカバー#フェンディキャップ#フェンディ#ズッカ#FF柄#キャップ