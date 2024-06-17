The Cure ビンテージ Tシャツ

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着丈74身幅53肩幅48袖丈21WishツアーのTシャツです。シングルステッチ。当時の物です。シミや破れなどはありませんが、タグの欠損、襟に小さなピンホール、袖部分に色褪せがあり、バイカラーのようになっています。プリント部分の汚れのようなものはデザインになるかと思います。致命的なダメージがないか事前に確認をしておりますが、些細な汚れなどは見通している可能性がございます。未着用のものもございますが、全て古着になることをご理解ください。他にもバンドTシャツを出品しております。まとめ買いも歓迎しますのでお気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。ヴィンテージレディオヘッドRadioheadトムヨークthomyorkeoasisblurr.e.mneworderjoydivisionビョークbjorkthestonerosesthesmithsmybloodyvalentinepixiestalkingheads