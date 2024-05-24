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Pearl ハイハット スタンド H-1000
商品番号 J30175504380
商品名

Pearl ハイハット スタンド H-1000
ブランド名 パール
特別価格 税込 2,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機材整理のため出品いたします。使用に伴うキズや汚れなどございますが、使用には全く問題ございません。中古品に御理解頂ける方のご購入をお願いいたします。種類···ハイハットアクセサリー・パーツ···スタンド
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