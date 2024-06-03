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TAECYEON【14枚】It's 2PM ランダムトレカ セット ラントレ
商品番号 F52883393330
商品名

TAECYEON【14枚】It's 2PM ランダムトレカ セット ラントレ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2PM15周年記念コンサート\u003cIt's2PM\u003einJAPAN有明アリーナ会場物販グッズランダムトレカまとめ売りシークレット以外の14種類です。厚紙補強、水濡れ対策をし、メルカリ便ポスト出荷となります。お急ぎの場合、コメント頂けましたら出来るだけ早めの発送対応いたします。(翌日出荷など)値下げしません。バラ売りご相談ください。即購入可能です。#スクランプIts2PM関連↑こちらから出品している関連商品ご覧頂けます！おまとめ購入依頼大歓迎です！画像、文面の転載は禁止いたします。ご自身での作成を宜しくお願いいたします。------------------------------------------------------------検索用語TAECYEONテギョンオクテギョンオクキャット옥택연OkTaecyeonlivetourファンコンライブグッズアリーナツアー日本シングルコンサートFrom 2PM To You 2023ソウルコン15thAnniversaryconcertIt’s2PM15周年
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