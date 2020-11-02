ヤマハ THR30IIA Wireless

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商品詳細
お願い→【すでにお安めに出品しておりますので、大変申し訳ありませんが、価格のご相談はご遠慮頂けましたら幸いです】YAMAHAのTHR-30IIAWireless2023.8月購入の新品、未開封品です。大人気のTHR30IIAワイヤレスタイプです。当日〜翌日までに発送いたします。迅速丁寧な対応を心がけております。ご検討頂けましたら幸いです^_^--------------------------------【商品説明】アンプタイプ:5種類（3種類マイクシミュレーション、1種類ナイロン弦、1種類フラットボイシング）Bluetooth:内蔵ギターワイヤレス:内蔵※Line6RelayG10Tトランスミッター(別売)が必要クロマチックチューナー:内蔵接続端子:GUITARINPUT(標準フォーンモノジャック、アンバランス)、MIC/INSTINTPUT(XLR/標準フォーンコンボジャック)、AUX(ステレオミニ)、PHONES(ステレオミニ)、LINEOUTL/R(L/R標準フォーンジャック)、DCIN、USBTYPEBAudioClass2.0compliantスピーカー:9cmフルレンジx2定格出力:30W（15W＋15W）バッテリー駆動時15W（7.5W+7.5W）電源:ACアダプター、充電式バッテリー *駆動時間約5時間（使用条件によって異なります）寸法（W×H×D）:420×195×155mm付属品:ACアダプター、クイックガイド、CUBASEAIDownloadInformation（CUBASEAIダウンロードについて）サイズ質量:4.4kg
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ヤマハ YAMAHA アコースティックギター用アンプ THR30IIA WIRELESS
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