リカちゃんとドレス4着セット

サラサラ髪のリカちゃんと今でも大変人気のあるハンドメイド作家様のお品物です♡オーダーでドレスを作成されておられ全く同じドレスはなく唯一無二の所も更に希少製を高めているのかと。ドレスそれぞれに合わせて自作のネックレスをお付け致します♡ゆうパケットポストで発送することもございます。#ドールドレス#リカちゃん#ドール#ブライス#ハンドメイド#まとめ売り



華ドレス【ハロウィンカラーセット】リカちゃんドレス 4着セット



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