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リカちゃんとドレス4着セット
商品番号 Q74576925028
商品名

リカちゃんとドレス4着セット
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 6,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サラサラ髪のリカちゃんと今でも大変人気のあるハンドメイド作家様のお品物です♡オーダーでドレスを作成されておられ全く同じドレスはなく唯一無二の所も更に希少製を高めているのかと。ドレスそれぞれに合わせて自作のネックレスをお付け致します♡ゆうパケットポストで発送することもございます。#ドールドレス#リカちゃん#ドール#ブライス#ハンドメイド#まとめ売り
http://narcologia.ru/goods/Lincoln753102.html
http://narcologia.ru/goods/choice628885.html
http://narcologia.ru/goods/competitive645281.html

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