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新品　タグ付き　ポロ　ラルフローレン　レザー　ベルト　ブラウン　通勤　polo
商品番号 A30202441734
商品名

新品　タグ付き　ポロ　ラルフローレン　レザー　ベルト　ブラウン　通勤　polo
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名:PoloRalphLauren商品名:レザー　ベルト　ドレス　ベルト色柄:ブラウン　茶サイズ:表記サイズ36　　　全長約109cm　幅約3cm　　　ベルトのピン先から最短の穴　約88.5cm　　　　　　　　　　　　ベルトのピン先から最長の穴　約109cm　　　穴五つ●商品説明ラルフローレンのレザーベルトです。シンプル、上品な作り、落ち着いた茶色のお色味なのでプライベートにはもちろんのこと仕事用、パーテイー用と様々なシーンに使用頂ける商品です。●商品状態新品、未使用ですが、少し擦れ疵がある部分がありますので、写真をご確認ください。アメリカにて購入。自宅保管ご了承ください。素材···本革カラー···ブラウン#polo#ralphlauren#レザーベルト　#ポロラルフローレン　#ラルフローレン　#レザー#ポロ
http://narcologia.ru/goods/recuperation757721.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical883201.html
http://narcologia.ru/goods/capitation965008.html
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