新品 タグ付き ポロ ラルフローレン レザー ベルト ブラウン 通勤 polo ...

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商品詳細
ブランド名:PoloRalphLauren商品名:レザー ベルト ドレス ベルト色柄:ブラウン 茶サイズ:表記サイズ36 全長約109cm 幅約3cm ベルトのピン先から最短の穴 約88.5cm ベルトのピン先から最長の穴 約109cm 穴五つ●商品説明ラルフローレンのレザーベルトです。シンプル、上品な作り、落ち着いた茶色のお色味なのでプライベートにはもちろんのこと仕事用、パーテイー用と様々なシーンに使用頂ける商品です。●商品状態新品、未使用ですが、少し擦れ疵がある部分がありますので、写真をご確認ください。アメリカにて購入。自宅保管ご了承ください。素材···本革カラー···ブラウン#polo#ralphlauren#レザーベルト #ポロラルフローレン #ラルフローレン #レザー#ポロ
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