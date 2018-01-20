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- 茶道具名品 草ノ絵彫花入（十六代永楽善五郎（永楽即全））保証品
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商品詳細
種類...茶道具大きさは径最大約10センチ。口径約5センチ。高さ約19センチ。あくまで中古品とご理解の上でご検討お願い致します。割れや欠けはなく良い状態かと思います。桐共箱入り。
http://narcologia.ru/goods/plaque337007.html
http://narcologia.ru/goods/composite352754.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper549209.html
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