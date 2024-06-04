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アルバート　サーストン　サスペンダー
商品番号 L98566446488
商品名

アルバート　サーストン　サスペンダー
ブランド名 アルバートサーストン
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレー♦コメント＆ご購入前に必ずプロフご一読お願い致しますm(__)m♦お値下げ交渉不可アルバートサーストンのサスペンダーです。２本を交代で３ヶ月程使用しました。不要になりましたので、どなたか必要な方にお譲り致します。定価は14,300円特にダメージは無いと思いますが、中古品をご理解の上ご検討下さいませm(__)m神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい！【ALBERTTHURSTONは1820年創業のイギリスのサスペンダーブランドです。熟練の職人達の手作業で作られる製品は、世界各国の百貨店やセレクトショップに置かれています。また、英国で歴史と伝統のあるメーカーのみが入会を許される「BritishMenswearGuild」の正式会員として選ばれており、ALBERTTHURSTONはサスペンダーのトップブランドとして世界に広く認められています。】#メンズほり
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