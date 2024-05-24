ブルー　ＧＩＮＺＡ ＳＯＢＩ　ＦＬＯＷＥＲＳ　ボックスフラワー “オアーゼ”

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#♡Sちゃん♡日用品・キッチン用品一覧 商品番号：728421728421-003ＧＩＮＺＡＳＯＢＩ ＦＬＯＷＥＲＳプリザーブドフラワークリスマスアレンジボックスフラワー“オアーゼ”¥16,500(税込)ブルー アンムートブラウ＜ＧＩＮＺＡ ＳＯＢＩ ＦＬＯＷＥＲＳ（ギンザ ソビ フラワーズ）＞より、クリスマスの雰囲気を演出するボックスタイプのアレンジメントをご紹介します。ドイツ語で“オアシス”という意味を持つ「オアーゼ」と名付けました。本物のお花を長く楽しめるよう加工をほどこした、プリザーブドフラワーを使用。バラはこだわりがあり、どのバラを使用するかは、商品ごとにすべて選別しています。縦に置いて、横に飾って、横に寝かしたり、斜めに飾ってと、場所やお好みにあわせて飾るスタイルを選べます。玄関、ダイニング、リビング、テーブルの上など、さまざまな場所に飾って、クリスマスの華やいだ雰囲気をお楽しみください。※多湿、直射日光のあたる場所には置かないでください。衣類・プラスチック・ニスなどに直接触れないようご注意ください＜ブルー＞・ローズ（大）（プリザーブドフラワー）：パウダーブルー、ソーダブルー・ソフトミニカスミソウ（プリザーブドフラワー）：シルバー・アジサイ（プリザーブドフラワー）：ホワイト、ベビーブルー・ローズ（小）（プリザーブドフラワー）：ソーダブルー、インディゴブルー、ホワイト・ニゲラオリエンタリス（ドライフラワー）：シルバー・ローズ（中）（プリザーブドフラワー）：ベビーブルー・リンフラワー（ドライフラワー）：シルバー・ソフトストーベ（プリザーブドフラワー）：ウォッシュラベンダー【材質】・花材：プリザーブドフラワー、ドライフラワー【サイズ】・約縦４４×横８．２×高さ８．７ｃｍ【重さ】・約０．４ｋｇ【同梱書類】・リーフレット※必ずプロフ確認の上ご購入願います。商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。袋は、開封した為、テープ跡や痛みがございます。お安くしておりますのでご理解いただける方のみのご購入願います。#ショップチャンネル#ＧＩＮＺＡＳＯＢＩＦＬＯＷＥＲＳ#プリザーブドフラワー