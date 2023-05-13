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vintage ハワイ　Tシャツ　FRUIT OF THE LOOM
商品番号 R10128472217
商品名

vintage ハワイ　Tシャツ　FRUIT OF THE LOOM
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名　　　　　vintageハワイTシャツ　フルーツオブザルームフルーツボディ　90s80s70sサイズ着丈約71cm身幅約44.5cm肩幅約41.5cm袖丈約19cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhichuuLochieロキエlawgyラヴジーMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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