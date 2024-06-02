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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます！こちらの商品は、「ビンテージ80's90'sDEADSTOCKSYRACUSEカレッジスナップバックキャップ」になります。【商品説明】ビンテージ80's90'sDEADSTOCKSYRACUSEカレッジスナップバックキャップサイズ：・頭周り約55cm～約61cm前後・ブリム約7cm(計測箇所によって多少異なりますのでだいたいの目安としてお考えください。)素材は、コットンかと思われます。サイズ調整可能なスナップバック仕様です。6パネル仕様で、通気口が6つ空いています。SYRACUSE大学のベースボールキャップになります。気になった方はお見逃し無く！かなりスタイリッシュなデザインで有名なSYRACUSE大学のキャップになります！カリフォルニアの古着屋で手に入れました。状態：デッドストック品！非常に美品です！おそらく出回っていないモデルで超かっこいいです！カラー...ホワイト形...ベースボール#deadstock#syracuse#長谷川昭雄#AH#wtaps#平野太呂#sktate#street#fashion
http://narcologia.ru/goods/housekeeper216309.html
http://narcologia.ru/goods/reboot986636.html
http://narcologia.ru/goods/choice143485.html
貴重 80'S ビンテージ SYRACUSE カレッジ キャップ
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