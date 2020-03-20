ニューバランスTHE CITYスーツセットアップ上下　黒　未使用

他でも、出品しているため、購入前にコメントお願いいたします。ニューバランススーツセットアップ上下状態 未使用タグ付きサイズ ジャケット Sパンツ M寸法は素人採寸なので誤差はご理解ください。上着 身幅約 50着丈70パンツ股下 69裾幅 15ウエスト ゴム平置き 39色 ブラック 黒ジャケットは、Mサイズ試着したら大きめだったため、Sサイズにしました。約身長170



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