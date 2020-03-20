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ニューバランスTHE CITYスーツセットアップ上下　黒　未使用
商品番号 I80592800642
商品名

ニューバランスTHE CITYスーツセットアップ上下　黒　未使用
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他でも、出品しているため、購入前にコメントお願いいたします。ニューバランススーツセットアップ上下状態　未使用タグ付きサイズ　ジャケット　Sパンツ　　M寸法は素人採寸なので誤差はご理解ください。上着　身幅約　50着丈70パンツ股下　69裾幅　15ウエスト　ゴム平置き　39色　ブラック　黒ジャケットは、Mサイズ試着したら大きめだったため、Sサイズにしました。約身長170
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