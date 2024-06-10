矢沢永吉/スペシャルビーチタオル(Big Beat)

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商品詳細
矢沢永吉/(BigBeat)SBTです。コンサートで一度使用しました。その後、洗濯してクローゼットに仕舞っていました。ほつれ、色あせは、有りませんが自宅保管につき神経質な方は、ご購入ご遠慮下さい。人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル/ハンカチ
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