矢沢永吉/スペシャルビーチタオル(Big Beat)

矢沢永吉/(BigBeat)SBTです。コンサートで一度使用しました。その後、洗濯してクローゼットに仕舞っていました。ほつれ、色あせは、有りませんが自宅保管につき神経質な方は、ご購入ご遠慮下さい。人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル/ハンカチ



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