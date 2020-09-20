80s ビンテージ イングランド製【CAVERN】セットアップ モッズスーツ



70s JAMES SYKES 英国製 スーツ セットアップ 古着 ヴィンテージ ...



0166 / 1970's 2p mods suit グレー モッズスーツ 2ピース 織り柄 ...



70's 80's U.S.ARMY PARKA EXTREME COLD WEATHER M-65 ...



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美品 90s 米軍実物 CWU-27P フライトスーツ カバーオール ミリタリー ...



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GIORGIO ARMANI



美品 90s 米軍実物 CWU-27P フライトスーツ カバーオール ...



【英国製/解体再構築/2012AW】ジャンキースタイリングJUNKY ...



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英国製/解体再構築/2012AW】ジャンキースタイリングJUNKY STYLING ...



美品 90s 米軍実物 CWU-27P フライトスーツ カバーオール ミリタリー ...



貴重 70s 米軍実物 CWU-27P フライトスーツ カバーオール ミリタリー ...

80s・ビンテージのイングランド製{CAVERN}セットアップ・モッズスーツの出品です。表記素材はポリエステル67%・レーヨン33％です。ジャケットは内ポケット1つを含め全部で4ポケット、パンツは3ポケットのテーパードパンツです。ジャケットのライナーに1箇所小穴がございます。その他、全体的に使用感はございますが、目立つ汚れや大きなダメージはございません。問題なくご使用いただけるコンディションです。お探しの方やお好きな方はぜひこの機会にいかがでしょうか。普段から古着慣れされていない方、神経質な方や古着・中古(リサイクル商品等)にご理解頂けない方の入札を堅くお断りします。---SIZE L位(ジャケット)---実寸 （素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。）肩幅 ：約45㎝身幅 ：約55㎝袖丈 ：約63㎝着丈 ：約73㎝---表記SIZE w30(パンツ)---実寸 （素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。）ウエスト ：約39cm×2総丈 ：約102㎝股上 ：約27㎝股下 ：約78㎝わたり ：約25cm裾幅 ：約16㎝