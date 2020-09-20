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80s ビンテージ イングランド製【CAVERN】セットアップ モッズスーツ
商品番号 I54342718642
商品名

80s ビンテージ イングランド製【CAVERN】セットアップ モッズスーツ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 13,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80s・ビンテージのイングランド製{CAVERN}セットアップ・モッズスーツの出品です。表記素材はポリエステル67%・レーヨン33％です。ジャケットは内ポケット1つを含め全部で4ポケット、パンツは3ポケットのテーパードパンツです。ジャケットのライナーに1箇所小穴がございます。その他、全体的に使用感はございますが、目立つ汚れや大きなダメージはございません。問題なくご使用いただけるコンディションです。お探しの方やお好きな方はぜひこの機会にいかがでしょうか。普段から古着慣れされていない方、神経質な方や古着・中古(リサイクル商品等)にご理解頂けない方の入札を堅くお断りします。---SIZE　　　L位(ジャケット)---実寸　（素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。）肩幅　　　　：約45㎝身幅　　　　：約55㎝袖丈　　　　：約63㎝着丈　　　　：約73㎝---表記SIZE　　　w30(パンツ)---実寸　（素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。）ウエスト　　：約39cm×2総丈　　　　：約102㎝股上　　　　：約27㎝股下　　　　：約78㎝わたり　　　：約25cm裾幅　　　　：約16㎝
http://narcologia.ru/goods/cotton714961.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic999912.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome125043.html
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