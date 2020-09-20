80s ビンテージ イングランド製【CAVERN】セットアップ モッズスーツ

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商品詳細
80s・ビンテージのイングランド製{CAVERN}セットアップ・モッズスーツの出品です。表記素材はポリエステル67%・レーヨン33％です。ジャケットは内ポケット1つを含め全部で4ポケット、パンツは3ポケットのテーパードパンツです。ジャケットのライナーに1箇所小穴がございます。その他、全体的に使用感はございますが、目立つ汚れや大きなダメージはございません。問題なくご使用いただけるコンディションです。お探しの方やお好きな方はぜひこの機会にいかがでしょうか。普段から古着慣れされていない方、神経質な方や古着・中古(リサイクル商品等)にご理解頂けない方の入札を堅くお断りします。---SIZE L位(ジャケット)---実寸 （素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。）肩幅 ：約45㎝身幅 ：約55㎝袖丈 ：約63㎝着丈 ：約73㎝---表記SIZE w30(パンツ)---実寸 （素人実寸ですので多少の誤差はご了承ください。）ウエスト ：約39cm×2総丈 ：約102㎝股上 ：約27㎝股下 ：約78㎝わたり ：約25cm裾幅 ：約16㎝
http://narcologia.ru/goods/cotton714961.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic999912.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome125043.html
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