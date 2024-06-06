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TIGHTBOOTH EVISEN リバーシブル ジャケット TBPR
商品番号 L56281695364
商品名

TIGHTBOOTH EVISEN リバーシブル ジャケット TBPR
ブランド名 タイトブースプロダクション
特別価格 税込 11,316 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自信購入大切に使用していた品です。TightboothProductionとEvisenSkateboardsによるコラボレーション第三弾TBPRが誇るBACKBONEJKTをベースに改良されたMA-1リバーシブルジャケット。表地は手触りの良いCotton35%Polyester65%のT/Cコットンを採用し、胸にEVIPRロゴプリント＆八咫烏ワッペンを同色で施しました。裏地はリバーシブル仕様になっており、Evisenの百花繚乱が迷彩柄にアップデートされたANCIENTBUDCAMOがプリントされています。限定100着のスペシャルアイテムとなっております。Material/表地：Cotton35%Polyester65%、裏地：Polyester100%Mサイズ中古品ですのでNR.NCで宜しくお願い致します。＊商品状態などご不明点はご購入前にコメントにてご質問頂き、ご納得頂いた上でご購入下さいますよう宜しくお願い致します。トラブル防止の為、重ねて宜しくお願い致します。気になる事ありましたら質問にて宜しくお願いします。
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