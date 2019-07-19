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頂き物のギターです。当方クラシックギターは弾きますがエレキは弾けないのでアンプやケーブルが無いので音確認していません。飾っていましたが、部屋の片づけの為、ジャンク品として出品します。電気製品ですので、ご自身で修理できる人のご購入を お願い致します。クリーニングはしませんので、現状渡しになります。ライトケースに入れてギター用段ボールに入れてお送りします。