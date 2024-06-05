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RHC ロンハーマン×スタンダードカリフォルニア 青 サイズフリー《》
商品番号 V79476067780
商品名

RHC ロンハーマン×スタンダードカリフォルニア 青 サイズフリー《》
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはRHCロンハーマン×スタンダードカリフォルニア青サイズフリーになります。サイズはアジャスト可能です。日常で利用していましたので使用感がありますが、今後もご利用頂けるレベルです。自宅での保管となりますので、神経質な方はご遠慮ください。型がくずれないよう箱に入れ、送付します。また返品やクレームは対応しかねます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。カラー···ブルー
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