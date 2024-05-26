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美品、札幌革職人館、長財布、本革(オイルドレザー)、ボルドー、サイズ(約)：縦9.5cm×横20.0cm×厚み2.5cm、重量(約)：190g、機能：内装…マチ付き紙幣入れ×4、カードポケット×12、コインルーム×1■定価22,990円■状態1、2週間位使いました。使用感は極めて少なく、型崩れもほぼありません。内側、外側も目立つ傷や汚れのない美品となりますが、僅かに擦れの跡があります。小銭入れは使ったか分からないくらい綺麗です。まだまだ財布を開けば革の良い匂いがしています。本格的な革財布で大容量の長財布を探していたメンズ、レディース問わずこの機会に是非！ジャバラのマチ付きの紙幣入れが4ヶ所あり、紙幣・レシートと入れ分けが可能です。通帳やパスポートも入る設計となっております。カードポケットは6枚ずつ計12枚分あります。※天然皮革という性質上、革そのものに個体差が生じます。その個体差によって発色に違いが出ることや、まれに製品に筋や傷が出る場合がございます。また、表面の擦れ感やシワなどの表情が写真の印象と異なる場合がございます。※現物に近い色が出るように写真を撮影しておりますが、ご利用のモニターの設定により多少濃く見えたり、薄く見えたりする場合がございます。※爪やアクセサリーなどで傷が付きやすいので、傷を気にされる方はご注意ください。革が馴染んできたりクリームでケアしていただくと傷は薄くなります。他にも財布などを中心に色々出品していますので、ガンゾやヘルツ、ソメスサドルなどに興味があれば是非他もご覧ください！