【連休限定】CAREERING GEAR(SV,SMALL) 050 S

CAREERINGキャリアリングGEAR(SV,SMALL)050S定価：¥58,300-サイズ：幅3.2mm全長50cm材質：SILVER925着用回数3回の未使用に近い状態です。着用の頻度が少ないので出品いたします。他でも出品しているため、先に購入された方を優先いたします。#careering#wackomaria#fragmentdesign



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