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【新品・未使用】PORTER ポーター　IDケース　名札ケース　吉田カバン
商品番号 S47988118728
商品名

【新品・未使用】PORTER ポーター　IDケース　名札ケース　吉田カバン
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTER/DOUBLEIDCASE定価　¥12,100(税込)頂きものですが、使用する機会がない為、出品いたします。新品・未使用になります。内側に会社の創立記念品のタグが縫い付けてありますが、カード類を入れると全く見えません。外側がブラックで裏地はオレンジです。素人検品、自宅保管にご理解いただける方、どうぞよろしくお願いいたします。#PORTER#ポーター#吉田カバン#IDケース#名札ケース社員証ケース素材···本革カラー···ブラック×オレンジ
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