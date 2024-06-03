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商品詳細
PORTER/DOUBLEIDCASE定価 ¥12,100(税込)頂きものですが、使用する機会がない為、出品いたします。新品・未使用になります。内側に会社の創立記念品のタグが縫い付けてありますが、カード類を入れると全く見えません。外側がブラックで裏地はオレンジです。素人検品、自宅保管にご理解いただける方、どうぞよろしくお願いいたします。#PORTER#ポーター#吉田カバン#IDケース#名札ケース社員証ケース素材···本革カラー···ブラック×オレンジ
http://narcologia.ru/goods/troupe128111.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome722643.html
http://narcologia.ru/goods/influenza701293.html
【新品・未使用】PORTER ポーター IDケース 名札ケース 吉田カバン
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