TATRAS タトラス　スウィングトップジャケット　サイズ04



2023年最新】タトラスブルゾン（ジップアップ）の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】タトラスブルゾン（ジップアップ）の人気アイテム - メルカリ



TATRAS - タトラス ジャケット 1の通販 by エコスタイル｜タトラスなら ... TATRAS - タトラス ジャケット 1の通販 by エコスタイル｜タトラスなら ...



新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ブラック アウトドア | フリマアプリ ラクマ 新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ブラック アウトドア | フリマアプリ ラクマ



ダウンジャケット 直営店限定 ＤＯＭＩＺＩＡＮＯ ドミッツィアーノ ... ダウンジャケット 直営店限定 ＤＯＭＩＺＩＡＮＯ ドミッツィアーノ ...



【中古・古着通販】TATRAS (タトラス) ダウンコート ブラック ... 【中古・古着通販】TATRAS (タトラス) ダウンコート ブラック ...



ダウンジャケット 直営店限定 ＦＯＮＤＯ フォンド ＮＹＬＯＮ ... ダウンジャケット 直営店限定 ＦＯＮＤＯ フォンド ＮＹＬＯＮ ...



TATRAS - 【本物保証】 美品 タトラス TATRAS ジャケット コート ... TATRAS - 【本物保証】 美品 タトラス TATRAS ジャケット コート ...



TATRAS - 新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ... TATRAS - 新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ...



TATRAS - 新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ... TATRAS - 新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ...



セール・アウトレット】ダウンジャケット(アウター(ブルゾン、ウインド ... セール・アウトレット】ダウンジャケット(アウター(ブルゾン、ウインド ...



ブルゾン ＡＳＴＯＮＩ アストーニ ＭＴＡＴ２３Ａ４８５７－Ｌ の通販 ... ブルゾン ＡＳＴＯＮＩ アストーニ ＭＴＡＴ２３Ａ４８５７－Ｌ の通販 ...



TATRAS - 【本物保証】 美品 タトラス TATRAS ジャケット コート ... TATRAS - 【本物保証】 美品 タトラス TATRAS ジャケット コート ...



タトラス TATRAS ウール LL 04 ダウンジャケット タトラス TATRAS ウール LL 04 ダウンジャケット



TATRAS - 新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ... TATRAS - 新品 タトラス ボアブルゾン ボアジャケット 大きめサイズ ...



ＴＡＴＲＡＳ ＢＯＲＥＢＯＲＥ ナイロン ダウンジャケット の通販 ... ＴＡＴＲＡＳ ＢＯＲＥＢＯＲＥ ナイロン ダウンジャケット の通販 ...

★高級ダウンジャケットブランド【TATRAS】スウィングトップジャケット・ブルゾン(美品)★【品番:MTK9IS4110】コレクションで保管しておりましたが、クローゼット圧迫の為、格安にて出品致します。状態はかなり良いので、大切に使用して頂ける方にお譲りしたいと思っております。サイズ04（XL相当）180cm、83キロにて着用しておりました。【平置き実寸】【肩幅】約55cm【袖丈】約55cm【身幅】約58cm【着丈】約67cm⚠︎素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。商品説明【TATRAS】イタリア・ミラノを拠点としたファッションブランド！スウィングトップ型ブルゾンを三越伊勢丹で別注。深みのある光沢感と洗い加工による独特な質感が特徴の生地を使用。バイカージャケットとスウィングトップを融合した仕様がポイントで、背中のヨーク、チンストラップ、脇面のバックルなど目を引くディテールを取り入れています。【参考定価】￥74,800高級ブランドジャケット！一枚あると便利です♪この機会に是非！！商品状態数回着用後、クローゼットにて保管しておりましたので状態はかなり良いかと思います。目立つ汚れや、穴あき、破れ等も無くまだまだお使い頂けるかと思います。ジップファスナーの壊れ、欠品もございません。（動作確認済み）複数お写真載せてありますので、ご確認を宜しくお願い致します。丁寧に検品を行っていますが、素人の為見落としがあるかもしれません。状態は良く美品かと思いますが、一度人の手に渡った商品（中古品）ですので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。ご理解の程、宜しくお願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント 左袖【TATRAS】刺繍ジップ・ボタン···ダブルジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬