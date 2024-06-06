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トカゲ　蜥蜴　爬虫類　シルバー925リング　クラフト銀アクセサリー　9号sl①
商品番号 J61979223273
商品名

トカゲ　蜥蜴　爬虫類　シルバー925リング　クラフト銀アクセサリー　9号sl①
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　　KSG6-じusl①トカゲ　シルバー925リング素材　シルバー925サイズ9号　US5刻印あり#獅子丸爬虫類#獅子丸トカゲ#獅子丸9号#獅子丸ピンキー当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。トカゲ　爬虫類　両生類　シルバー925リング　リザード　スターリングシルバー　silver925sterling
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