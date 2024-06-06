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新品未使用 Poter ディル マルチコインケース ミニウォレット ポーター
商品番号 Y50747569492
商品名

新品未使用 Poter ディル マルチコインケース ミニウォレット ポーター
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,026 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入ok！24時間以内発送いたします！こちらPoterのマルチコインケースです。新品未使用。タグ付きです。品番：653-09113色：ブラック軽量で摩擦強度に優れたコーデュラポリエステルリップストップ生地を使用した「DILL/ディル」シリーズの長財布表地：コーデュラポリエステルリップストップ（ウレタンコーティング/PVC加工）裏地：ナイロンオックス（ウレタンコーティング）サイズ：W110×H70（mm）重量：約50グラム外側：ジップポケット（L）×1内側：カードポケット×2、ポケット（S）×4生産国：日本財布カードケースパスケースウォレット
http://narcologia.ru/goods/reflector656864.html
http://narcologia.ru/goods/enquire413189.html
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