ティファニー　1837 ナローリング　19号　大きめサイズ

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商品詳細
☆ティファニー TIFFANY 1837 ナローリング 19号 大きめサイズ メンズ☆○使用しなくなったので若干の磨き、洗浄をして保管しておりました。ユーズド品の為小傷などがありますが目立つ傷もなくまだまだ使用頂けると思います。【サイズ】19号内直径19mmリング幅6mm❉採寸は若干の誤差がある場合がございます。❉画像の品がすべてです。❉すり替え防止の為返品はご遠慮願います。宜しくお願い致します。 材質...シルバー925付属品…なし
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