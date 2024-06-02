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ティファニー　1837 ナローリング　19号　大きめサイズ
商品番号 G58904579957
商品名

ティファニー　1837 ナローリング　19号　大きめサイズ
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ティファニー　TIFFANY　1837　ナローリング　19号　大きめサイズ　メンズ☆○使用しなくなったので若干の磨き、洗浄をして保管しておりました。ユーズド品の為小傷などがありますが目立つ傷もなくまだまだ使用頂けると思います。【サイズ】19号内直径19mmリング幅6mm❉採寸は若干の誤差がある場合がございます。❉画像の品がすべてです。❉すり替え防止の為返品はご遠慮願います。宜しくお願い致します。　材質...シルバー925付属品…なし
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