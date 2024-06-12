ゴローズ　goro's 金メタル付きフラワーコンチョ　レザーブレス

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ご覧いただきましてありがとうございます。原宿ゴローズにて自身購入しました。6年前まで新宿御苑の近くに住んでいました。自営だったもので、時間を作ってはよく通ってました。＊少しでも不安のある方はゴローズか委託店での購入をお勧めします。＊真贋を問うようなコメントや無知な質問はお控えください。＊購入意欲のないコメントやか威圧的な態度の方は申し訳ございませんがブロックさせて頂きす。＊転売目的での購入もお断りさせていただきす。＊ご購入後のご要望、質問は一切対応出来ませんので、ご質問がある場合は購入の前にお願い致します。＊出来るだけスムーズなお取引きを心がけておりますのでよろしくお願いします。