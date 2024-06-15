K18 8面トリプル【平】　30g 60cm

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商品詳細
K188面トリプル【平】ネックレス（K18と造幣局検定刻印入）【サイズ 約60cm】 【重さ 約30g】ケース無しの為プチプチに包んで発送致します。中古品の為細かい傷がありますので神経質な方はご遠慮下さい。
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