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K18 8面トリプル【平】　30g 60cm
商品番号 P78771158810
商品名

K18 8面トリプル【平】　30g 60cm
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 69,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K188面トリプル【平】ネックレス（K18と造幣局検定刻印入）【サイズ　約60cm】　【重さ　約30g】ケース無しの為プチプチに包んで発送致します。中古品の為細かい傷がありますので神経質な方はご遠慮下さい。
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