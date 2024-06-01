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AKG C214 マイク
商品番号 G74910273042
商品名

AKG C214 マイク
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKGC214です。他のマイクを購入した為、ケースに入れて保管しておりました。動作不良はありません。傷などの状態は写真で確認して頂けると幸いです。あくまでも中古の商品なので、ご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。種類...マイク
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