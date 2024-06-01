ファイナルファンタジー フィギュア コンプリート

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商品詳細
新品・未開封ですが、箱に傷あり。(お写真ご確認くださいませ。)中身の確認をされたい方は、コメントください。FINALFANTASYⅦファイナルファンタジー7TRADINGARTSMiniトレーディングアーツミニ10th10周年コンプリートフィギュアクラウド・ストライフクラウド・ストライフACVerエアリス・ゲインズブールティファ・ロックハートセフィロスレノ＆ルードザックスヴィンセント・ヴァレンタイン
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