メンズ 喜平 チェーン ブレスレット ティファニー シルバー

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商品詳細
●ティファニー喜平チェーンビンテージキューバンリンクチェーンITALY●シルバー925●サイズ全長約21.5cm/幅0.8cm画像8枚目に着画あり(着用者の腕周り約17cm)●付属品保存袋●中古良品(小傷あり)●宅急便コンパクト発送
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