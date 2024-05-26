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メンズ 喜平 チェーン ブレスレット ティファニー シルバー
商品番号 V25482092678
商品名

メンズ 喜平 チェーン ブレスレット ティファニー シルバー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 38,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ティファニー喜平チェーンビンテージキューバンリンクチェーンITALY●シルバー925●サイズ全長約21.5cm/幅0.8cm画像8枚目に着画あり(着用者の腕周り約17cm)●付属品保存袋●中古良品(小傷あり)●宅急便コンパクト発送
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