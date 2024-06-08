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- タトラス 2022AW DOMAGIO ボア パイル ブルゾン パーカー 04
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商品詳細
タトラスTATRAS2022AWDOMAGIOドマージオボアパイルジップアップフーディージャケットブルゾンパーカー04(XL)BLACK(ブラック)メンズ裏地付きのボアブルゾン。胸のグログランテープにはTATRASのロゴプリントしたアイコニックなデザインです。着丈は少し長めにし、身幅はジャストサイズで着られるサイズ感。ファスナーは高級感のあるラッカーニファスナー裏地には防風性のある機能裏地を採用。【表記サイズ】メンズ:04(XL)【実寸サイズ】肩幅 約45.5cm 身幅 約51.5cm 袖丈 約66cm 着丈 約71cm【素材】表地基布:ポリエステル100％パイル部分:ポリエステル65％アクリル35％裏地:ナイロン100％別布:ポリエステル100％【色】BLACK(ブラック)【仕様】品番:MTAT22A4860-Lリリースシーズン:2022年秋冬TATRASINTERNATIONAL株式会社の国内正規品着用シーズン:秋冬フロント:ジップアップフード:着脱不可ポケット:2つ【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。【備考】セレクトショップ購入定価:68,200円
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