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タトラス 2022AW DOMAGIO ボア パイル ブルゾン パーカー 04
商品番号 A19542736105
商品名

タトラス 2022AW DOMAGIO ボア パイル ブルゾン パーカー 04
ブランド名 タトラス
特別価格 税込 18,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タトラスTATRAS2022AWDOMAGIOドマージオボアパイルジップアップフーディージャケットブルゾンパーカー04(XL)BLACK(ブラック)メンズ裏地付きのボアブルゾン。胸のグログランテープにはTATRASのロゴプリントしたアイコニックなデザインです。着丈は少し長めにし、身幅はジャストサイズで着られるサイズ感。ファスナーは高級感のあるラッカーニファスナー裏地には防風性のある機能裏地を採用。【表記サイズ】メンズ:04(XL)【実寸サイズ】肩幅　約45.5cm　身幅　約51.5cm　袖丈　約66cm　着丈　約71cm【素材】表地基布:ポリエステル100％パイル部分:ポリエステル65％アクリル35％裏地:ナイロン100％別布:ポリエステル100％【色】BLACK(ブラック)【仕様】品番:MTAT22A4860-Lリリースシーズン:2022年秋冬TATRASINTERNATIONAL株式会社の国内正規品着用シーズン:秋冬フロント:ジップアップフード:着脱不可ポケット:2つ【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。【備考】セレクトショップ購入定価:68,200円
http://narcologia.ru/goods/Stanford30673.html
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