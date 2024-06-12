ニューエラ 59FIFTY トムとジェリー

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9FIFTY トムとジェリー トム&ジェリー ブラック | ニューエラ ...



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即購入可/取り置き不可当方の都合により、発送方法はらくらくメルカリ便のみになります。ゆうゆうメルカリ便等に変更は出来ませんので、予めご了承下さい。先日、ニューエラ店舗にて購入しました。(公式通販完売品）使用するつもりでしたので、タグは切り離してしまいました。ツバ裏のシールは元からありません。⚠購入時に1度試着しましたので、気になる方はご遠慮下さい。本体に目立った傷や汚れは無いと思いますが、あくまでも素人検品、状態の判定に個人差がありますので、その旨ご理解宜しくお願い致します。製造上の個体差につきましては、こちらではどうする事も出来ませんので、ご容赦願います。トラブル防止の為、中古品(新品でも１度は人の手に渡った物)に理解のない方、極度に神経質な方、速やかにお支払い手続きの出来ない方の購入は、ご遠慮頂きます様、宜しくお願い致します。⚠商品受け取り後、速やかに評価をお願い致します。