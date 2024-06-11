Keith Haring、No.182、希少画集画、新品額装付、状態良好

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。キース・へリングKeithHaringNo.182（KHP－Ⅰ）14A3A希少画集の一部、一頁を新品高級額にて額装いたしました。年代ものの画集ですが、絵画部分に汚れ等はなく、綺麗です。絵画部分のサイズは約20.0㎝×20.0㎝です。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。額のサイズは約30．0ｃｍ×24．0ｃｍです。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。



100%新品人気SALE】 ヤフオク! - Keith Haring No.143 希少画集画 新品 ...



中村キース・ヘリング美術館開館15周年記念展：混沌と希望 Nakamura ...



それいゆ №50 特集 幸福な明日をつくる 1958年4月号 ☆作品を書く前の ...



それいゆ №50 特集 幸福な明日をつくる 1958年4月号 ☆作品を書く前の ...



カラーイラスト集のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のカラー ...



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト



カラーイラスト集のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のカラー ...



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト



カラーイラスト集のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のカラー ...



ヤフオクの気になる高額落札品: 自作イラスト