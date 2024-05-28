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COACH コーチ 新品 迷彩 柄 長財布 メンズ レディース 小物 財布 63
商品番号 P75777145030
商品名

COACH コーチ 新品 迷彩 柄 長財布 メンズ レディース 小物 財布 63
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【カモフラージュインディゴアコーディオン長財布】☆新品・未使用☆　【送料無料】063COACH人気の　　インディゴカラーカモフラージュの　　　お財布が入荷しました☆彡☘️迷彩柄が　　クールでオシャレなデザインです❗️☘️レザーにさりげなく刻まれた　　COACHのロゴが　　　シックでオシャレです♥☘️シンプルでユニセックスなデザインは、　　メンズ用、レディース用　　　どちらでもお使いいただけます♪♪☘️開閉すると、カードやお札が一望でき、　　中央にファスナー付きの小銭入れ、　カードも余裕の12枚収納で、　　使い勝手抜群の長財布です(^^♪⭕️もちろん　　アメリカCOACHアウトレット　　　直営店から仕入れて、　　　　並行輸入した新品未使用品です。　　　　　　どうぞ、ご安心下さい(*^^*)◆人気商品！残り僅か！早い者勝ちです！※品切れ前のご注文をお勧め致します！！◆ご質問等なければ、即購入OKです！◆お値下げのご相談は、　　ご希望の金額をお伝え下さい。　前向きにご検討させて頂きます(^^)型番　　　F57802素材　　　PVC×レザーカラー　　インディゴサイズ(約)縦10cm×横19cm×マチ2.5cm仕様　　　ラウンドファスナー式開閉　　　　　カード入れ×12　　　　　オープンポケット×2　　　　　札入れ×3　　　　　ファスナー式小銭入れ×1付属品　　ケアカード　　　　※箱は付属しておりません。購入場所　アメリカコーチアウトレット　　　　【並行輸入品】※アウトレットに抵抗のある方は、ご遠慮下さい。※ご購入の際には、必ずプロフィールをご覧ください。※製造時の裁断位置により、絵柄の位置が掲載写真の位置と異なる場合がございますので予めご了承ください。財布形...長財布
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