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- 【シュリンク付き】ポケモンカード(ポケカ) ボックス トリプレットビート
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商品詳細
★即購入大歓迎★☟ポケカ出品しております〜☟#大次郎のポケカ出品一覧Amazonで当選購入分です。【商品】拡張パック「トリプレットビート」【数量】1ボックス【備考】シュリンク付きの新品です。再シュリンク品ではございませんのでご安心ください。※写真にて状態等を確認した上で、ご購入ください。※何か気になることなどございましたら、購入前にコメント欄でコメントしてください。※素人検品のため神経質な方はご遠慮ください。※未開封のパックという特性上、中身のカードでの評価はご遠慮ください。※プレイ用推奨などをお探しの方におすすめです！
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