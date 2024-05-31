NEWERA/ 940 パドレス　メッシュ

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商品詳細
NEWERA/ニューエラ9FORTYMLBSサンディエゴパドレスSANDIEGOPADRESダルビッシュ【9FORTY】フロントパネルはブルー系のストーンウォッシュでバックパネルはホワイトメッシュ。コレクションなので完全未使用出品です。パドレスの激レアカラーキャップ素材···コットン、メッシュカラー···ブルー\u0026ホワイト形···ベースボール
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