【超希少・極美品】バーバリー 長財布 ラウンドファスナー キリン柄 保存箱付き

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⭐︎⭐︎フォロー割\u0026同時購入割実施中⭐︎⭐︎他にも#★ごましおショップ★にて多数出品しております。詳細についてはプロフィールに記載がございますので、是非ともご確認ください^^－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◾️商品情報ブランド名：BURBERRYLONDONバーバリーロンドン商品名：長財布ラウンドファスナーノバチェックキリン柄シャドーホースタッセル保存箱・袋付きPVCレザーシボ革イタリア製◾️サイズタテ：約10cmヨコ：約19cmマチ：約2.5cmポケット×3カードポケット×12小銭入れ×1※平置き実寸でございます※着画依頼はご遠慮お願います－－－－－－－－－－－－－－－◾️状態ランク：A状態ランク詳細SS：新品と同等でほぼ使用感がないS：気付かない程度の使用感のみで非常に程度が良いA：若干の傷や汚れはあるが使用感が少ないB：多少の傷や汚れ等使用感はあるが比較的程度が良いC：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感があるD：全体的に傷や汚れがあり使用感、中古感が目立つE：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む－－－－－－－－－－－－－－－◾️カラーハニーベージュキリン柄◾️素材レザー本革PVC◾️その他メンズレディースユニセックス◾️発送簡易包装にて1~2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。◾️購入元一般社団法人日本流通自主管理協会（AACD）加盟店※大手リサイクルショップ、古物市場、業者オークション→業者オークション－－－－－－－－－－－－－－－出品商品は全て真贋済みですが、万が一にも偽造品であると判断された場合は、ブランドホルダーである正規店にて鑑定を行い以下の情報をお伝え下さい。・店舗名（例：LOUISVUITTON新宿店）・担当者の氏名・来店日時（例：1月1日13:00頃）・出品者様の氏名こちらから確認の電話を行い、確認が取れ次第すぐに返品返金の対応を行います。大手リサイクルショップは社内での基準により査定をするため値段が付かなくても偽造品であるという訳ではございません。正しい真贋を行えるのはブランドホルダーである正規店のみです。