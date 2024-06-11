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ルイヴィトン　アンプラント　財布　M68339 ポルトカルトジップ
商品番号 W17155092247
商品名

ルイヴィトン　アンプラント　財布　M68339 ポルトカルトジップ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら大黒屋のオンラインストアにて購入した正規品ですのでご安心ください。シリアル番号はNZ1159です。付属品などは無く本体のみの発送となります。部分的な擦れや劣化など、使用感見られる箇所ございますので、お写真にてご確認下さい。ファスナーの故障など、日常使用に差し支えのあるダメージはありませんので、まだまだご活用していただけるかと思いますが、中古品としてのご理解の上でご検討ください。ルイヴィトン　モノグラム　パスケース　名刺入れ　小銭入れ　コインケース
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