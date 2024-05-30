スティングレイ ミニ財布 ガルーシャ エイ革 小銭入れ コインケース 黒 赤

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※こちらの商品は天然皮革の為1点1点表情の異なる商品です。写真の物を送りますので安心して購入してください。※他販路でも販売している為、予告なく終了することがあります。【海の宝石スティングレイ】海の宝石と言われる”スティングレイ革”を使用したコンパクトなミニ財布。ビーズの様な表面はまるで宝石のように美しく他の革とは違った魅力があります。実際に手に取りこの美しい素材を楽しんでください。【ミニマリストスタイル】コンパクト仕様でミニマリストに最適。お使いのジーンズやスーツのポケットや普段使いのバッグにもストレスなく収納できます。お札は二つ折りで収納が可能。パッと開いて中身が見やすく紙幣、カード、小銭入れがストレスなく出し入れできます。■サイズ（外寸）縦：８.５ｃｍ横：１１.５ｃｍマチ：２.８ｃｍ■重量約１１０ｇ■収納ポケット×３■素材革／エイ革スティングレイ内装革／牛革■カラー№002BKRブラック×レッド■付属品■発送について全国送料無料宅急便コンパクトにて発送。時間指定可能です。■注意事項※こちらの商品は現物出品です。商品は画像の物を送ります。※お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。※完全に天然素材の為、スターマークにヒビや浮き上がり、革本来のキズがあることがあります。エイ革の特性を理解している方のみ購入をお願いします。#スティングレイ#エイ革#ガルーシャ#メンズ財布#財布メンズ#ハンドメイド#ハンドメイド財布#ミニサイフ#ミニ財布#コインケース#小銭入れ#レザー#革財布