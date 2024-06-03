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- DOLCE\u0026GABBANA ドルチェ\u0026ガッバーナ サイズ44 グレー ドナルド柄
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商品詳細
ドルチェ\u0026ガッパーナのTシャツでクリーニング済みです。目立つ汚れや傷はございません。プリントの部分ですが、元々かすれた感じのデザインですので、経年劣化で色落ちしている訳ではございません。ご理解頂ける方のみお願いします。カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック尚、ハンガーは付属しません。本体のTシャツのみです、
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