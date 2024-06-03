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- Betty Boop ベティブープ Tシャツ USA アメリカ製 M 80-90
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商品詳細
デットストック 激レア tシャツ染み込みプリント コピーライト1988年CROSEタグ アメリカ製サイズM着丈77肩47身幅48未使用品ですが古いので首周り、袖周りや裾に黄ばみ有りその為少し安く出品します。
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