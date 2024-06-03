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Betty Boop ベティブープ　Tシャツ　USA アメリカ製　M 80-90
商品番号 P89319157741
商品名

Betty Boop ベティブープ　Tシャツ　USA アメリカ製　M 80-90
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デットストック　激レア　tシャツ染み込みプリント　コピーライト1988年CROSEタグ　アメリカ製サイズM着丈77肩47身幅48未使用品ですが古いので首周り、袖周りや裾に黄ばみ有りその為少し安く出品します。
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