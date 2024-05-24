⭕️セール中⭕️FR2 MINTCREW 限定コラボTシャツ　紫

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■商品文【店頭完売Lサイズ✴️入手困難】FR2MINTCREW限定コラボTシャツ 紫SmokingKillsスモーキングキルズ✅はじめにご覧頂き、ありがとうございます。まずはプロフィールをお読みくださいませ。・値下げ交渉はフォロワー者様限定で承ります。・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・ご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。 他にも人気ブランドの古着を 多数出品しています ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ステューシー・ナイキ・チャンピオン・アディダス・カーハート・フレッドペリー等その他 ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋GLP✅商品情報・ブランド：MINTCREWミントクルー FR2エフアールツー・色柄：深紫 ディープパープル オレンジ・サイズ表記：L・素材：綿・状態：良好(畳みジワはご容赦ください)✅サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈：69身幅：55肩幅：53袖丈：21.5袖口：22袖付幅：28※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねませんので、ご購入をお控え下さい。・モニターの具合でお色目が変わるかと思います。写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。・交渉中および専用ページの出品であっても、メルカリ利用規約に従って先に購入された方を優先いたします。✅最後に皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけてくださちませ。T00804